Business news: India, tasso di disoccupazione scende al 7,43 per cento a luglio

- Il tasso di disoccupazione in India è tornato ai livelli precedenti l’emergenza coronavirus il mese scorso, secondo l’ultima indagine del Centro per il monitoraggio dell’economia indiana (Cmie). Dal 10,99 per cento di giugno, il tasso è sceso a luglio al 7,43 per cento, inferiore anche all’8,75 per cento di marzo, alla fine del quale è stato imposto il lockdown (in vigore dal 25 marzo al 31 maggio). Tra i singoli Stati e Territori i tassi di disoccupazione più bassi si registrano nell’Orissa e nel Gujarat (1,9 per cento in entrambi i casi) e nel Meghalaya (2,1 per cento). Il tasso più alto, invece, è quello dell’Haryana (24,5 per cento), seguito da Nuova Delhi (20,3 per cento) e dall’Himachal Pradesh (18,6 per cento). Il tasso di disoccupazione nelle aree rurali è sceso rispetto a giugno dal 10,52 al 6,6 per cento; quello nelle aree urbane dal 12,02 al 9,15 per cento. (Inn)