Business news: Singapore, 265 mila immigrati ricevono il via libera per tornare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 265 mila immigrati a Singapore hanno ricevuto l’autorizzazione dalle autorità locali per tornare al lavoro. Lo ha annunciato in un comunicato il ministero del Lavoro, secondo cui tra questi vi sono 180 mila persone che alloggiano in dormitori. Si tratta di lavoratori dei settori dell’edilizia, della cantieristica e dell’industria, segmenti dell’economia nazionale entrati in recessione a causa della serrata imposta a partire dallo scorso aprile. In precedenza, i lavoratori tornati operativi erano stati 104 mila. Nel frattempo, il ministero della Sanità ha assicurato in un comunicato che le autorità proseguono il loro impegno per tracciare i contagi nei dormitori, 17 dei quali sono stati trasformati in strutture per la quarantena. (Res)