Business news: TikTok, Facebook e Disney dovranno pagare l’Iva su prodotti e servizi venduti in Indonesia

- Il governo dell’Indonesia ha aggiunto nuovi nomi al suo elenco di società tecnologiche soggette a un'imposta sul valore aggiunto (Iva) – tra cui la cinese TikTok e le statunitense Facebook e Walt Disney – nel tentativo di aumentare le entrate fiscali per sostenere le finanze statali stremate dalla pandemia di coronavirus. Secondo quanto annunciato in una nota dall’Ufficio nazionale delle imposte, a partire dal primo settembre tre società di proprietà di Facebook (Facebook Ireland, Facebook Payments International e Facebook Technologies), quattro società di Amazon (Amazon.com Services, Audible Inc., Audible Ltd. e Alexa Internet), oltre ad Apple, TikTok e alle attività di Walt Disney nel Sud-est asiatico dovranno riscuotere l'Iva del 10 per cento su tutti i prodotti e servizi digitali venduti in Indonesia. (Fim)