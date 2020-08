Francia: a Parigi mascherina obbligatoria nei luoghi affollati all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prefettura di Parigi ha imposto l'obbligo di indossare la mascherina anche negli spazi aperti affollati a partire da lunedì per contenere il numero in crescita dei nuovi casi di coronavirus. "Tutti gli indicatori dimostrano che dalla metà di luglio il virus ha ripreso a circolare più attivamente", riferisce una nota della prefettura della capitale francese nell'annunciare la misura restrittiva. L'obbligo sarà valido per le persone con un'età superiore agli 11 anni. Le zone specifiche dove la mascherina sarà obbligatoria saranno indicate nel dettaglio in una comunicazione successiva, fanno sapere le autorità parigine aggiungendo che tale indicazione dei luoghi sarà soggetta comunque ad un costante aggiornamento. Parigi non è la prima città della Francia a reintrodurre la mascherina obbligatoria nei luoghi affollati all'aperto: provvedimenti simili sono stati presi nei giorni scorsi anche a Nizza, Tolosa e Lille.(Frp)