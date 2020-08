Coronavirus: Pirro (M5s), importante proroga misure per limitare contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama, Elisa Pirro, sottolinea che "è solo grazie alle scelte coraggiose di questo governo se in Italia i contagi da Covid-19 sono scesi. A guardare la situazione che si registra in altri Paesi - continua la parlamentare in una nota - ci si rende pienamente conto di cosa sarebbe potuto accadere senza tutto quello che è stato fatto. Adesso bisogna continuare a non abbassare la guardia, continuare a indossare le mascherine e mantenere il distanziamento, solo così riusciremo a non vanificare tutti gli sforzi fatti. Ci sono studi che parlano di centinaia di migliaia di contagi e morti evitati in Italia grazie al rigore che tutti noi abbiamo avuto". Per l'esponente del M5s, "in America, in Brasile dove purtroppo i governi hanno scelto di non scegliere la situazione è drammatica. Non dobbiamo abbassare la guardia. Il Covid-19 purtroppo c’è ancora - conclude Pirro - e non va in vacanza". (Com)