Aborto: Rizzotti (FI), serve interruzione di maggioranza

- Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, afferma: "Altro che interruzione di gravidanza. L’unica interruzione che serve è quella di maggioranza. L’annuncio delle linee guida per l’utilizzo in day hospital della pillola Ru486 - continua la parlamentare in una nota - dimostra tutto l’ignorante furore ideologico di un governo senza competenza. Cercare di costruire il consenso sulla pelle delle donne, consentendo l’assunzione del farmaco addirittura entro 9 e non più 7 settimane, è un atto contrario alla legge ed estremamente rischioso per chi viene incentivata a interrompere la gravidanza dopo così tanto tempo". L'esponente di FI segnala che "la Ru486 non è un’aspirina o una pillola per il mal di testa. Prima di mettere mano a farneticanti decisioni, spacciando per libertà ciò che non lo è, il ministro Speranza rifletta sulle conseguenze dannose di una simile scelta, come dimostrato da lavori scientifici internazionali. Non aggiunga ai disastri della pessima gestione dell’emergenza Covid", conclude Rizzotti, "anche quelli di una scelta partorita, è il caso di dirlo, per esigenze che nulla hanno a che fare con la salute delle donne". (Com)