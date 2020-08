Libano: ministero Salute, sale a 158 bilancio vittime esplosione Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 158 morti il bilancio delle vittime dell'esplosione che ha colpito il porto di Beirut. Secondo quanto riportato dai media locali, il ministero della Salute libanese ha riferito che i feriti sono oltre 6 mila. Il 4 agosto, un deposito di circa 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio è esploso, radendo al suolo il porto marittimo di Beirut, provocando ingenti danni nella capitale libanese. Centinaia di libanesi sono scesi in piazza oggi per protestare contro il governo e contro i politici. Le forze di sicurezza libanesi hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti. (Res)