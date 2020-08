Roma: incendio autodemolitore, fiamme quasi estinte, Vigli del fuoco valutano impiego ruspe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Vigili del fuoco hanno quasi del tutto estinto le fiamme dell'incendio, divampato in via della Foce dell'Aniene a Roma, vicino un campo nomadi abusivo. Il rogo, dalle sterpaglie, si è esteso ad un autodemolitore. Una nube di fumo nera ha invaso la tangenziale est nel tratto compreso tra via Salaria e Tor di Quinto in direzione dello stadio Olimpico e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. I pompieri continuano a lavorare per ridurre il fumo generato dalle braci dei materiali parzialmente combusti. Inoltre, stanno valutando se far intervenire o meno gli operatori del Gruppo operativo speciale (Gos), per poter usufruire dei mezzi movimento terra, come le ruspe, in modo da velocizzare la bonifica e messa in sicurezza di tutta l'area coinvolta dalla combustione. (Rer)