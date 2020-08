Decreto Agosto: Lega, Conte annuncia proroga tasse ma manca norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega in commissione Finanze a Montecitorio intervengono sul provvedimento varato ieri sera dall'esecutivo. "Incredibile: Conte annuncia la proroga delle tasse, ma nel decreto Agosto non c'è nulla di tutto questo - osservano i parlamentari in una nota -. Non contento, il presidente del Consiglio ha annunciato ieri anche una proroga del saldo e acconto Irap che in realtà è stato già azzerato dal suo governo nel precedente decreto Rilancio". Per Alberto Gusmeroli (vicepresidente), Massimo Bitonci, Gianluca Cantalamessa, Laura Cavandoli, Giulio Centemero (capogruppo), Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alessandro Pagano, Paolo Paternoster e Leonardo Tarantino, "prima di approvarli, bisognerebbe prima leggerli i decreti. E magari ricordarsi anche delle norme di legge già approvate. Troppi errori clamorosi, troppe conferenze stampa improvvisate. Almeno per coerenza e per salvare la faccia, ora il governo faccia un atto concreto: proroghi davvero il pagamento delle tasse dal 20 agosto al 30 settembre. Oppure - affermano gli esponenti leghisti - dia seguito all'ordine del giorno della Lega che chiede di togliere sanzioni e interessi a chi non riesce a pagare entro il 20 agosto consentendo il pagamento entro il 30 settembre o a rate. Proroga che peraltro non costerebbe nulla come confermato dalla Ragioneria dello Stato".(Com)