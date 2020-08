Libano: premier Diab annuncia elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier libanese, Hassan Diab, ha annunciato che ci saranno le elezioni politiche anticipate in Libano. Parlando oggi, dopo le manifestazioni di protesta anti-governative in corso a Beirut a seguito dell'esplosione avvenuta martedì scorso, Diab ha spiegato che dopodomani presenterà al Consiglio dei ministri una proposta di legge per convocare nuove elezioni, "per far uscire il Libano dalla crisi". "Mi assumo la responsabilità di governare il paese per i prossimi due mesi in modo da trovare un accordo tra tutti i partiti - ha affermato - il Paese sta vivendo uno stato di emergenza che riguarda il suo destino e futuro". (Res)