Bielorussia: autorità arrestano capo campagna elettorale Tikhanovskaya

- Il capo dell'ufficio elettorale della candidata dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, Maria Moroz, è stata arrestata oggi dalle autorità della Bielorussia. Lo ha confermato la portavoce Olga Kovalkova all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Anche il canale Telegram della Tikhanovskaya ha diffuso il video dell'arresto di Moroz. Secondo Kovalkova, le ragioni dell'arresto sarebbero ancora ignote. Le forze di sicurezza della Bielorussia avevano lasciato andare ieri Moroz, capo dell'ufficio elettorale della candidata dell'opposizione alle presidenziali, dopo "una conversazione". "Mi hanno appena liberato dal Dipartimento per la lotta alla criminalità organizzata e l'estremismo (del ministero dell'Interno della Bielorussia)", aveva spiegato Moroz precisando di essere stata chiamata dalle autorità di Minsk per "una conversazione". "Mi hanno detto che non mi stavano arrestando, ma che mi hanno solo invitato ad andare là; mi hanno portato con una macchina", aveva dichiarato l'esponente dell'opposizione bielorussa, secondo cui le autorità del ministero dell'Interno di Minsk "mi hanno solo intimato di non organizzare proteste di massa; mi hanno avvisato sulle responsabilità". "Ho detto loro che siamo in favore di cambiamenti pacifici ed elezioni giuste, non vogliamo alcuna rivolta di massa", aveva chiarito Moroz. (segue) (Rum)