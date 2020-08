Business news: Microsoft intende proseguire i colloqui per l’acquisto di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’informatica statunitense Microsoft intende portare avanti i colloqui tesi ad acquisire le operazioni statunitensi del social media cinese per la condivisione di clip video TikTok secondo termini fissati dalla Casa Bianca. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nardella nel corso di una conversazione telefonica con il presidente Usa, Donald Trump, che nei giorni scorsi è parso invece propendere per una messa al bando del social media cinese negli Stati Uniti sulla base di considerazioni di sicurezza nazionale. In una nota pubblicata sul proprio blog ufficiale nella giornata di ieri, 2 agosto, Microsoft ha affermato di voler portare avanti rapidamente le trattative con la società cinese proprietaria di TikTok, ByteDance Ltd. L’orizzonte temporale individuato dall’azienda statunitense per la fine dei negoziati è il 15 settembre; l’acquisizione da parte di Microsoft potrebbe includere anche le operazioni di TikTok in Canada, Australia e Nuova Zelanda. (Nys)