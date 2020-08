Business news: Samsung non produrrà più personal computer in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Samsung Electronics non produrrà più i suoi personal computer in Cina, e intende trasferire le relative operazioni nel Vietnam, per ridurre i costi e rimanere competitiva sul mercato. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui il colosso dell’elettronica ha già informato i dipendenti del proprio stabilimento nella città cinese di Suzhou che le operazioni di assemblaggio termineranno entro la fine del mese; lo stabilimento produttivo verrà parzialmente riconvertito in un centro di ricerca e sviluppo. La produzione verrà probabilmente trasferita presso uno stabilimento già operato dal gruppo tecnologico sudcoreano nel Vietnam. (Git)