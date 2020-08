Business news: Corea del Sud, Nippon Steel anticipa sequestro asset presentando ricorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nippon Steel, azienda giapponese condannata in Corea del Sud per sfruttamento del lavoro durante la Seconda guerra mondiale, ha anticipato l’avvio di una procedura di vendita coatta dei suoi asset da parte della Corte distrettuale di Daegu, presentando un ricorso nella giornata del 4 agosto. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui l’iniziativa dell’azienda le consentirà di dilazionare ulteriormente i tempi della procedura a suo carico, innescata dal rifiuto di versare i risarcimenti sanciti dall’Alta corte sudcoreana. Gli asset di cui la magistratura sudcoreana potrebbe decretare la vendita sono quelli di proprietà di una joint venture tra Nippon Steel e l’azienda sudcoreana Posco. Nippon Steel aveva tempo sino alla fine di questa settimana per presentare l’appello. (Git)