Business news: India, attività manifatturiera si contrae per il quarto mese consecutivo a luglio

- L’attività manifatturiera in India si è contratta per il quarto mese consecutivo a luglio. L’indice dei direttori d’acquisto elaborato da Ihs Markit è sceso a 46, da 47,2 di giugno (un numero inferiore a 50 significa contrazione). Il settore ha risentito della debolezza della domanda legata alle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio e ha avviato una graduale ripresa delle attività a partire dall’8 giugno, salvo che nelle zone di contenimento. (Inn)