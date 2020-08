Business news: Cina-Australia, scambi in crescita nonostante le tensioni diplomatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’interscambio commerciale tra Cina e Australia è cresciuto negli ultimi anni nonostante le turbolenze diplomatiche registrate tra i due Paesi. Secondo quanto emerge dai dati dell’Ufficio australiano di statistica, in un periodo in cui il commercio tra l’Australia e il resto del mondo è calato del 3,7 per cento su base annuale, l’interscambio con la Cina è cresciuto dai 71,6 miliardi di dollari dei primi sei mesi del 2019 ai 74,2 miliardi di dollari del primo semestre di quest’anno. Cifre registrate nonostante i dazi imposti da Pechino sull’importazione di carne e orzo, il calo del turismo e lo stop agli scambi accademici. Il ministro del Commercio australiano, Simon Birmingham, e il ministro degli Esteri, Marise Payne, non hanno avuto contatti con le controparti cinesi dallo scorso gennaio. Tra maggio e giugno 2020, tuttavia, le esportazioni australiane di acciaio verso la Cina sono cresciute del 14 per cento e quelle agricole hanno fatto registrare un aumento del 4 per cento, a coprire le perdite registrate dal calo dell’export di carbone e carne. La Cina si è confermata il maggiore partner commerciale dell’Australia e come destinazione di un terzo del totale delle esportazioni di Canberra. (Cip)