Business news: India, servizi in contrazione per il quinto mese consecutivo a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività del settore dei servizi in India si è contratta a luglio, anche se in misura leggermente inferiore rispetto a giugno. L’indice dei direttori d’acquisto elaborato da Ihs Markit è salito da 33,7 a 34,2 nel confronto su base mensile (un numero inferiore a 50 significa contrazione). Per il comparto, colpito dall’impatto della pandemia di coronavirus, è stato il quinto mese consecutivo di calo. Anche l’attività manifatturiera si è contratta a luglio, per il quarto mese consecutivo, con un indice sceso a 46, da 47,2 di giugno. Negli stessi due mesi l’indice composito è passato da 37,8 a 37,2. (Inn)