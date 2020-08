Business news: India, accordo tra Bharti Airtel e Amazon per fornire servizi cloud alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bharti Airtel, multinazionale indiana dei servizi di telecomunicazioni, ha annunciato un accordo di collaborazione strategica pluriennale con la statunitense Amazon Web Services (Aws) per offrire soluzioni cloud innovative a grandi, piccole e medie imprese in India. Airtel Cloud svilupperà un ambiente cloud con servizi professionali Aws, spiega un comunicato pubblicato dalla compagnia. L’offerta comprenderà un’ampia gamma di servizi, tra i quali la migrazione di database, soluzioni per la sicurezza e la gestione dei rischi, analisi, aggregazione di dati strutturati, applicazioni dell’Internet delle cose e dell’apprendimento automatico. “Questa collaborazione mette insieme Aws, la piattaforma cloud leader a livello mondiale, e la profonda e comprovata competenza di Airtel nella gestione di reti, centri dati, sicurezza e cloud come soluzione integrata”, ha commentato Harmeen Mehta, responsabile cloud e sicurezza della compagnia indiana. “Sono lieto dell’espansione del nostro rapporto con Airtel. Le aziende indiane stanno usando il cloud per innovare e per operare su scala e velocità maggiori. Molti hanno bisogno del supporto di partner come Airtel, con una profonda esperienza nel cloud e un approccio focalizzato sul settore”, ha aggiunto Puneet Chandok, presidente per l’India e l’Asia meridionale di Amazon Internet Services Private Limited. (Inn)