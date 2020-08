Ue: Catalfo, rapido sblocco risorse Sure è positivo esempio solidarietà tra Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ricorda di aver richiesto alla Commissione europea insieme al collega dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, "l’attivazione di Sure per oltre 28 miliardi. Il rapido sblocco di queste risorse - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Twitter - rappresenta un esempio positivo di solidarietà fra gli Stati membri per rafforzare le misure a tutela dell’occupazione dopo l’emergenza Covid-19". (Rin)