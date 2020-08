Business news: Mitsubishi valuta produzione di auto nel Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi Motors sta valutando la realizzazione di uno stabilimento per l’assemblaggio di automobili nel Myanmar, nell’ambito dei piani dell’azienda per aumentare ulteriormente la propria presenza nel Sud-est asiatico. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” l’amministratore delegato di Mitsubishi Motors, Takao Kato. L’ad ha dichiarato che l’azienda intende “collaborare” con la compagnia commerciale Mitsubishi Corp, titolare del 20 per cento della casa automobilistica e già presente con proprie operazioni in quel paese dell’Asia Meridionale. Mitsubishi Motor sta rivedendo i suoi piani di espansione globale, anche in risposta alle ricadute della pandemia di coronavirus, per concentrarsi invece nel medio termine sull’aumento della presenza nei 10 paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). (Git)