Business news: Telkom Kenya annulla accordo per acquisizione del 40 per cento da parte di Bharti Airtel

- La compagnia di telecomunicazioni Telkom Kenya ha dichiarato di voler uscire dall’accordo stipulato nel febbraio 2019 con l’indiana Bharti Airtel per l’acquisizione di una quota del 40 per cento da parte di quest’ultima. In una nota, la società keniota ha citato problemi di carattere normativo come le ragioni della sua decisione. “Telkom ha scelto di adottare una direzione strategica alternativa e non perseguirà più la proposta transazione di joint venture”, ha dichiarato Telkom Kenya in una nota, aggiungendo che la decisione è stata concordata con Airtel Kenya. Bharti Airtel aveva dichiarato a febbraio 2019 che la sua unità Airtel Networks Kenya aveva deciso di acquistare Telkom Kenya, il più piccolo operatore del Paese africano, dopo che una quota di maggioranza era stata venduta nel 2007. L'accordo, i cui termini non sono mai stati resi noti, avrebbe creato un competitor più forte per Safaricom, che controlla oltre il 60 per cento del mercato degli abbonamenti mobili in Kenya. (Res)