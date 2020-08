Portogallo: premier Costa, profonda tristezza per morte pilota impegnato contro incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha appreso "con profonda tristezza" della morte del pilota Jorge Jardim, impegnato con un Canadair nelle operazioni per spegnere gli incendi nell'area di Geres, nel nord del Portogallo. Lo ha scritto lo stesso capo del governo di Lisbona tramite Twitter inviando le condoglianze alla famiglia del pilota deceduto. Un'altro pilota è rimasto gravemente ferito oggi nella stessa operazione di spegnimento degli incendi. "Dobbiamo ridurre ulteriormente il numero degli incendi in modo che le squadre per le emergenze possano agire in modo sempre più efficace. Dipende molto dal comportamento di ognuno di noi", ha dichiarato Costa. "Alle migliaia di uomini e donne che stanno combattendo gli incendi, una parola di ringraziamento e solidarietà. Questa è una lotta di tutti, ma chiedo una particolare cautela: la prima missione di chi protegge gli altri è proteggere se stessi", ha detto il premier portoghese. (Spm)