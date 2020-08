Rifiuti: Municipio Roma X, con foto trappole stanati pendolari dell'immondizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le fototrappole stanati anche i pendolari dell'immondizia. "Le misure di contrasto al pendolarismo dei rifiuti e l'utilizzo di sacchi non trasparenti sono rinnovate con ordinanza sindacale. È vietato, quindi, conferire nella città di Roma i rifiuti urbani prodotti dai non residenti nella Capitale e provenienti da altri Comuni. Lo stesso provvedimento vieta l'uso di sacchi non trasparenti. Le sanzioni previste nell'Ordinanza arrivano fino a 500 euro". Lo dichiara il vicepresidente del Municipio Roma X Alessandro Ieva. "Stiamo contrastando l'abbandono dei rifiuti con fototrappole dislocate sul territorio ed in sinergia con il Nucleo Ambiente Decoro della Polizia Locale di Roma Capitale e dei Carabinieri Forestale - aggiunge Ieva -. Non mancano le segnalazioni qualificate che i cittadini stanchi dei rifiuti in strada ci trasmettono a fronte di gettito illecito e grazie alle quali sono state notificate centinaia di sanzioni ed in molti casi anche con il sequestro del mezzo. Proseguono, inoltre, i quotidiani interventi di decoro previsti con il progetto 'Pronto mare 2020' da parte nel nucleo speciale decoro dell'Azienda municipalizzata ambientale. Sono invece centinaia le tonnellate di rifiuti, molto spesso accumulati nel tempo, che abbiamo già rimosso attraverso la convenzione quadro tra X Municipio e Ama Spa per un importo di 390.000 euro", conclude Ieva.(Com)