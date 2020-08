Libano: l'esercito egiziano dà il via al ponte aereo con Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate egiziane hanno dato il via a un ponte aereo per inviare forniture mediche e alimentari al Libano, pochi giorni dopo la tragica esplosione che ha scosso Beirut. Lo ha annunciato il generale Tamer el Rifae, portavoce dell'esercito, in un comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Sotto le direttive del presidente Abdul-Fattah al Sisi abbiamo aperto un ponte aereo per continuare a fornire cibo e forniture mediche ai fratelli in Libano, un secondo aereo da guerra, carico di aiuti urgenti, è decollato diretto a Beirut", ha detto el Rifae. (Res)