Decreto Agosto: Meloni, su pensioni invalidità maggioranza rivendica meriti di una battaglia di Fd'I ma non importa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, dichiara: "Con Fd'I ci siamo battuti in ogni sede e spesso in solitudine, per ottenere l'adeguamento delle pensioni di invalidità. Lo abbiamo fatto - continua la parlamentare in una nota - perché per noi non è uno Stato giusto quello che riconosce a un invalido che non può lavorare 285 euro di indennità e contemporaneamente dà un reddito di cittadinanza di 780 euro a chi invece può farlo. Con costanza e determinazione", prosegue Meloni, "siamo riusciti a far approvare in commissione Bilancio della Camera un emendamento, che mi vede come prima firmataria, per istituire un fondo ad hoc nel decreto Rilancio per raddoppiare le pensioni di invalidità. Oggi la maggioranza rivendica come un successo del governo l'aumento previsto dal decreto legge Agosto. Ecco - conclude la leader di Fratelli d'Italia -, non conta chi si prenderà i meriti di questa vittoria: quello che conta è il risultato. E siamo felici di aver costretto l'esecutivo a compiere questa scelta, grazie alla quale finalmente lo Stato inizia ad occuparsi dei più fragili". (Com)