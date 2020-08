Usa: il 75 per cento dei detenuti positivi in un carcere del Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 75 per cento dei detenuti del carcere di Seagoville, in Texas, è risultato positivo al test del coronavirus. Lo riferisce oggi l’emittente “Cnn” citando i dati dell’Ufficio federale delle prigioni degli Stati Uniti. In particolare, sono risultati contagiati 1.333 detenuti su circa 1.750. Tre di essi sono deceduti a causa del Covid-19. Inoltre, sono stati infettati 28 dipendenti del carcere su 300. Raggiunti dalla “Cnn” al telefono, alcuni dei prigionieri hanno detto di temere per le proprie vite, dal momento che la struttura è sovraffollata e non è possibile rispettare il distanziamento fisico. Stando ai dati, il carcere di Seagoville, che si trova nell’area di Dallas, ha più casi di coronavirus dell’85 per cento delle contee degli Stati Uniti. (Nys)