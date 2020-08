Bielorussia: candidata opposizione a presidenziali Tikhanovskaya, evitare le violenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto affermato ieri dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Joseph Borrel, i cittadini della Bielorussia "hanno dimostrato una mobilitazione politica senza precedenti in favore delle elezioni libere e della democrazia". "La mobilitazione della società ha riscontrato fino ad ora inaccettabili ulteriori restrizioni sulla libertà dei media e di riunione, così come le detenzioni di manifestanti pacifici, osservatori interni, giornalisti e attivisti", afferma Borrell. Secondo l'Alto rappresentante Ue, "la sovranità del paese e la sua indipendenza può essere rafforzata solo con elezioni pacifiche, libere e giuste" e per questo i paesi membri invitano le autorità di Minsk "ad assicurare che le libertà fondamentali" siano rispettate in linea con gli impegni internazionali. L'Ue, conclude Borrell, rimane al fianco dei cittadini della Bielorussia e invita le autorità locali a garantire il rispetto dei diritti umani e "il pieno esercizio dei diritti politici ai candidati" senza reprimere le proteste pacifiche. (segue) (Res)