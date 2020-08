Libano: 109 feriti in scontri tra polizia e manifestanti a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di 109 feriti, con 22 persone ricoverate in ospedale, il bilancio degli scontri avvenuti oggi tra polizia e manifestanti nel centro di Beirut. Lo riferisce la Croce Rossa libanese in una nota. Le proteste sono riprese nella capitale libanese all'inizio della giornata, con manifestanti che chiedevano le dimissioni del governo e riforme sociali. Le proteste sono già state segnate dalla violenza, con i manifestanti che lanciavano sassi e la polizia che sparava gas lacrimogeni. Per soccorrere i feriti sono arrivate una ventina di ambulanze nel centro di Beirut, nella zona che va dal parlamento alla sede del ministero degli Esteri. (Res)