Brasile: l’ex ministro della Salute contro Bolsonaro, “totale mancanza di empatia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha mostrato una “totale mancanza di empatia” nei confronti delle famiglie dei quasi 100 mila cittadini morti a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano “O Globo” l’ex ministro della Salute Luiz Henrique Mandetta, licenziato lo scorso aprile dopo aver criticato apertamente l’atteggiamento “lassista” di Bolsonaro nei confronti dell’emergenza, che ha colpito il Brasile più di ogni altro Paese al mondo dopo gli Stati Uniti. “Ci sono 100 mila famiglie brasiliane che non hanno ancora ricevuto una sola parola di consolazione o di solidarietà dal governo”, ha osservato oggi Mandetta. Nella giornata di oggi le autorità sanitarie brasiliane hanno confermato 1.079 nuovi decessi per Covid-19. Sempre nelle ultime 24 ore sono stati registrati 50.230 contagi, che portano il totale dei casi a 2,96 milioni. Lo Stato di San Paolo è il più colpito con oltre 600 mila casi, 9.709 in più nelle ultime 24 ore, seguito da Bahia e Cearà, rispettivamente con 187 mila e 185 mila contagi. Oltre 2 milioni di brasiliani sono invece riusciti a guarire dal Covid-19, mentre i casi attivi sono quasi 800 mila.(Brb)