Lazio: Zingaretti, regione riconosce Ventotene come luogo della memoria

- La Regione Lazio riconosce Ventotene come luogo della memoria. "L’isola di Ventotene è il luogo in cui Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni hanno dato vita al sogno dell’Europa unita. Un ideale per cui noi continuano a impegnarci". Lo scrive su Facebook, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Un progetto che ha garantito decenni di pace e prosperità dopo secoli di guerre e conflitti - spiega Zingaretti -. Nella mia regione abbiamo approvato una legge che valorizza Ventotene come luogo della memoria. La tragedia e la crisi di questi mesi ci hanno mostrato il volto di un’Europa utile e, nello stesso tempo, da difendere e rilanciare per i suoi cittadini. Orgoglioso del Lazio che rende più forti le radici comuni", conclude il governatore. (Rer)