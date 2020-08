Decreto Agosto: Fornaro (Leu), 100 miliardi per proteggere cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, commenta il provvedimento varato ieri sera dall'esecutivo. "Con il decreto Agosto siamo arrivati a oltre 100 miliardi di risorse pubbliche messe in campo - spiega il parlamentare in una nota - per proteggere cittadini e imprese dagli effetti della crisi economica generata dal Covid-19. Grazie all'impegno di Leu in questo decreto si è ulteriormente prorogata la Cassa integrazione e riproposto il reddito di emergenza per non lasciare indietro nessuno". Il deputato, poi, sottolinea: "Fin dall'inizio della crisi il governo si è posto l'obiettivo di aiutare i soggetti più fragili della nostra società con uno sforzo economico senza precedenti. Continuare a raccontare che i soldi non ci sono e non arrivano a lavoratori e imprese come sta continuando a fare la propaganda della destra", conclude Fornaro, "non aiuta gli italiani a recuperare fiducia, fattore importante per affrontare e superate questa crisi". (Com)