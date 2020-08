India: una delle vittime dello schianto aereo aveva il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle vittime dell'incidente aereo avvenuto ieri a Kozhikode, nello Stato indiano del Kerala, risulta positiva al test del coronavirus. Lo ha reso noto oggi in un comunicato il ministro capo dello Stato, Pinarayi Vijayan, facendo sapere che tutti i 191 passeggeri a bordo dell'aereo sono state sottoposte al test. Sono state inoltre identificate tutte le 18 vittime, inclusi pilota e co-pilota. L’aereo, con a bordo cittadini rimpatriati da Dubai, non è riuscito a terminare la propria corsa alla fine della pista d’atterraggio in condizioni meteorologiche avverse ed è caduto in un piccolo burrone, spaccandosi in due. Si tratta del peggior incidente aereo avvenuto in India dal 2010, quando nel vicino Stato di Mangalore una tragedia dalle simile dinamiche provocò la morte di 158 persone. In totale a bordo del velivolo vi erano 190 passeggeri, molti dei quali emigranti che hanno perso il lavoro negli Emirati Arabi Uniti a causa delle conseguenze della pandemia di coronavirus. Tra le vittime vi sono anche il pilota e il co-pilota. Le squadre di soccorso hanno già recuperato la scatola nera, che sarà uno dei punti cardine delle indagini sulle cause dell’incidente, ma nel frattempo diversi osservatori hanno alimentato nuovi dubbi sulla sicurezza delle piste d’atterraggio nel Paese. (segue) (Inn)