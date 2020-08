Milano: da Comune 600 mila di contributi a sostegno dei progetti e delle attività continuative dello spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano ha stanziato 600 mila di contributi a sostegno dei progetti e delle attività continuative dello spettacolo. "Nonostante il perimetro economico ridotto consentito dal bilancio comunale in seguito all'emergenza sanitaria, e oltre alla già avvenuta assegnazione agli operatori culturali della città dei 2 milioni di euro del 'Piano Cultura' provenienti dal Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano, anche quest'anno - dichiara l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno - l'Amministrazione assicura alle realtà che operano nella nostra città la possibilità di ricevere un sostegno alla loro attività di spettacolo grazie a due avvisi, già pubblici, che permettono di accedere a contributi a supporto della vitalità del tessuto culturale milanese". Grazie al primo avviso, con scadenza il primo settembre, potranno presentare domanda di contributo i soggetti - istituzioni, associazioni, associazioni temporanee di scopo, società, organizzazioni, imprese sociali, enti pubblici e privati, fondazioni - che svolgono attività continuative di spettacolo sul territorio della città di Milano, la cui attività abbia carattere sostitutivo, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale. Lo stanziamento di 600mila euro è dunque principalmente destinato, in un anno così particolare per il settore a causa delle misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria, a mantenere e garantire la continuità della propria presenza alle stagioni musicali e teatrali, alle rassegne teatrali per ragazzi e alle stagioni di danza regolarmente programmate presso teatri, sale e auditorium cittadini; presenza che vuole essere mantenuta e garantita anche alle forme di ricerca e sperimentazione, alle proposte che favoriscono aggregazione sociale e contribuiscono al processo di rigenerazione di aree urbane svantaggiate, alle azioni destinate al superamento delle barriere culturali e al dialogo interculturale. (com)