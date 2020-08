Libano: ambasciatore russo, dopo esplosioni Beirut alta probabilità di ingerenze esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è un alta probabilità di ingerenze negli affari interni del Libano sulla scia dell'instabilità causata dalle esplosioni di martedì a Beirut. E' quanto sostiene l'ambasciatore russo a Beirut, Aleksndar Zasypkin in un'intervista all'agenzia di stampa "Sputnik". "Tutti fanno dichiarazioni a sostegno del Libano, molti stanno inviando aiuti in una forma o in un'altra. Ma la realtà è differente ed è importante monitorare la situazione affinché non ci siano interferenze negli affari interni del Libano sotto la copertura di una catastrofe umanitaria", afferma il diplomatico russo. Secondo Zasypkin, gli Stati Uniti cercheranno di trovare nuove strade per fare pressioni sul Libano al fine di indebolire il movimento Hezbollah, anche se il loro coinvolgimento probabilmente finirà per rafforzare questo schieramento. "Non possono colpire Hezbollah con le sanzioni, finanziariamente, dal momento che il partito non ha conti bancari", osserva l'ambasciatore russo secondo cui ogni intervento degli Usa nel paese rischia solo di deteriorare ulteriormente la situazione complessiva in Libano. (Rum)