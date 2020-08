Roma: incendio autodemolitore, 40 persone allontanate da campo namadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 40 persone sono state allontanate da un campo nomadi abusivo che si trova vicino l'area dell'incendio, divampato a ridosso di via del Foro Italico, a Roma, per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento. Intanto, le baracche non sono state danneggiate, né risultano feriti. Sul posto sono presenti decine di pattuglie della Polizia locale per isolare e mettere in sicurezza la zona colpita dalle fiamme.(Rer)