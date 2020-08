Venezuela, fallita operazione contro Maduro: condannati due ex berretti verdi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex berretti verdi statunitensi Luke Denman e Airan Berry sono stati condannati oggi a 20 anni di carcere dalla giustizia venezuelana per il loro coinvolgimento nella cosiddetta Operazione Gideon, un presunto piano militare per rovesciare il governo di Nicolas Maduro nel quadro del quale ebbe luogo a La Guaira il 3 maggio scorso una fallita incursione navale. Come confermato dal procuratore generale Tarek William Saab, entrambi gli imputati sono stati condannati dopo “aver ammesso la propria responsabilità per gli eventi”.“I due hanno ammesso di aver commesso crimini di cospirazione, associazione, traffico illecito di armi da guerra e terrorismo”, ha fatto sapere Saab sul suo account Twitter. Denman e Berry erano agli arresti domiciliari dalla fine di luglio, quando l’ex governatore del Nuovo Messico Bill Richardson si è recato in Venezuela per chiedere al presidente Maduro la liberazione dei due. Le relazioni tra Washington e Caracas sono interrotte da anni. Maduro accusa gli Usa di aver cospirato per far cadere il governo ed impossessarsi delle risorse naturali del Paese caraibico, mentre il presidente statunitense Donald Trump considera l’omologo venezuelano un “dittatore”.Secondo il governo venezuelano, un gruppo di “mercenari e terroristi” addestrato in Colombia con il sostegno degli Usa tentò di entrare in Venezuela al largo di Macuto all’alba dello scorso 3 maggio, imbattendosi tuttavia in militari di Caracas. Nello scontro persero la vita otto persone, più di 30 – tra cui Denman e Berry – furono arrestati. Secondo la procura di Caracas, l’incursione navale rientra nel quadro dell’Operazione Gideon, che sarebbe stata studiata dall’autoproclamato presidente Juan Guaidò per rovesciare il governo di Maduro con mezzi militari. Due consiglieri di Guaidò, Juan José Rendon e Sergio Vergara, hanno ammesso di aver firmato un contratto da 212 milioni di dollari con un’azienda privata statunitense, Silvercorp, per avviare l’operazione. Successivamente, i due si sono dimessi. (Res)