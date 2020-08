Libano: premier britannico Johnson a colloquio con presidente Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha avuto un colloquio telefonico con il presidente libanese Michel Aoun, ribadendo l'importanza di sostenere Beirut dopo le esplosioni che hanno causato oltre 150 morti e 5.000 feriti. "Il presidente Aoun ha ringraziato il Regno Unito per il sostegno dato fino ad ora, inclusi i 5 milioni di sterline (6,5 milioni di dollari in fondi d'emergenza e il dispiegamento della nave Hms Enterprise", si legge in una nota dell'ufficio del premier britannico. "Con il Libano che affronta minacce quali una crisi finanziaria, il coronavirus e gli effetti di questa tragica esplosione, hanno concordato di lavorare con i partner internazionali per assicurare la ripresa e la riabilitazione di lungo termine per il paese", conclude la nota diramata da Londra. Il Regno Unito ha fatto sapere ieri che ha deciso di inviare una nave della Marina a Beirut per aiutare la città a riprendersi dalle devastanti esplosioni avvenute nei pressi del porto martedì. Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha affermato che la nave Hms Enterprise, di stanza a Cipro, valuterà i danni e aiuterà le autorità libanesi a prepararsi per ricostruire il porto. Il governo del Regno Unito ha promesso un pacchetto di aiuti umanitari da 5,5 milioni di euro al Libano e affermato che invierà squadre di medici esperti nelle attività di ricerca e salvataggio e supporto (Rel)