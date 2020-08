Pomezia: incendio nel bosco, paura per una donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è divampato nel bosco di Pomezia, in via delle Monachelle. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno ritrovato una donna, ritenuta dispersa a causa del denso fumo. Infatti, il rogo ha recato disagi alle zone limitrofe e al traffico veicolare con conseguenti rallentamenti. Sul posto anche la Protezione civile e le Forze dell'ordine. Intanto, i pompieri stanno lavorando per spegnere le fiamme.(Rer)