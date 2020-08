Libano: oltre 40 siriani morti nell'esplosione a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 43 i cittadini siriani morti nella forte esplosione di martedì scorso a Beirut. Lo ha annunciato oggi l'ambasciata siriana in Libano. "Al momento il numero dei siriani morti a causa dell'esplosione è arrivato a 43. Questo numero non è definitivo", ha scritto l'ambasciata sulla sua pagina Facebook. Martedì una potente esplosione ha scosso il porto di Beirut, uccidendo oltre 150 persone e ferendone circa 5 mila, oltre a causare gravi danni a molti edifici della città. Secondo le autorità, l'esplosione è stata provocata da 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio confiscato e conservato per anni in un magazzino portuale. (Res)