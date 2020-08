Usa: scadono oggi i termini per i prestiti alle piccole imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scadrà stanotte il termine ultimo a disposizione delle piccole imprese statunitensi per chiedere prestiti federali nel quadro del Paycheck Protection Program (Ppp), istituito dalle autorità federali per aiutare le aziende con meno di 500 dipendenti durante l’emergenza coronavirus. La scadenza era inizialmente stata fissata per la fine di giugno, ma nelle scorse settimane il Congresso di Washington aveva passato una legge che prevedeva l’estensione del programma fino all’8 agosto. Il Ppp è considerato uno dei provvedimenti di maggior successo del cosiddetto Cares Act, il maxi-pacchetto da oltre 2 mila miliardi di dollari approvato lo scorso marzo dal Congresso, che prevede anche assegni individuali e centinaia di miliardi di dollari di aiuti per i settori più in difficoltà, tra cui quello del trasporto aereo. (segue) (Nys)