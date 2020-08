Usa: scadono oggi i termini per i prestiti alle piccole imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, i negoziati per il rifinanziamento del Ppp sono al momento in fase di stallo. Ieri il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha dichiarato che i prestiti alle piccole imprese sono uno dei punti sui quali vi è “un ampio consenso bipartisan” tra Repubblicani e Democratici, che tuttavia non riescono a raggiungere un compromesso sul più ampio pacchetto di aiuti da mille miliardi di dollari presentato a fine luglio dal Partito repubblicano. In base a quest’ultimo, i finanziamenti verrebbero limitati alle imprese con non più di 300 dipendenti e a quelle che hanno subito un calo delle entrate di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. I deputati, scrive oggi il portale “The Hill”, vorrebbero usare circa 127 miliardi di dollari già stanziati per il Ppp e che per ora non sono stati erogati per concedere un secondo prestito alle aziende in difficoltà. Ieri però è fallito l’incontro tra Mnuchin, il capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows e i leader del Partito democratico. Il presidente Donald Trump ha minacciato il ricorso a un ordine esecutivo per sbloccare l’impasse. I Dem, che chiedono un pacchetto di aiuti ben più esoso e incisivo, affermano di essere ancora disponibili a trattare, sottolineando come una legge approvata con il consenso di entrambi i partiti sarebbe più efficace di una serie di ordini esecutivi. (Nys)