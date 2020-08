Coronavirus: Meloni, da Fd'I ad aprile richiesta di circoscrivere chiusura alle sole zone rosse e riaprire scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, afferma che "dalla pubblicazione degli atti del Comitato tecnico-scientifico emerge che il lockdown dell'intera nazione era ingiustificato. Anche se la propaganda filogovernativa prova a salvare la scelta di Conte dicendo che anche Meloni e Salvini chiedevano la chiusura totale, la verità - prosegue la parlamentare su Facebook - è che Fratelli d'Italia già lo scorso aprile, attraverso il suo Ufficio studi, presentava in conferenza stampa un dossier dove si chiedeva di circoscrivere il lockdown alle sole zone rosse e di riaprire le scuole. Il lockdown generalizzato lo abbiamo chiesto di due settimane, dieci giorni prima che il governo lo facesse, quando ancora non si conosceva il nemico contro cui combattevamo e non c'erano i dati, proprio perché il governo avesse il tempo di isolare i focolai e studiare cosa stava accadendo. Anche allora non siamo stati ascoltati - non c'è da stupirsi visto che Conte, a quanto pare, non ascoltava nemmeno gli esperti - e sappiamo come è andata a finire". La deputata, poi, continua: "Con la stessa serietà, appena sono diventati disponibili dei dati statistici, Fd'I si è messo ad analizzarli con attenzione, pur non avendo tutto l'arsenale di tecnici del governo, e abbiamo coraggiosamente detto le cose come stavano, chiedendo ancora una volta a Conte di ascoltarci. Se ci avessero ascoltato quando a fine aprile rendevamo noto il nostro studio, chiedendo di riaprire le attività produttive e le scuole in molte parti d'Italia, avremmo risparmiato agli italiani altre settimane di lockdown e alla nostra economia decine di miliardi di perdite. Il lockdown", afferma ancora Meloni, "è stato fatto tardi e in gran parte d'Italia si è riaperto tardi. Questa è la verità che ognuno può riscontrare andandosi a rivedere la conferenza stampa e il dossier pubblicato". (segue) (Rin)