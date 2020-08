Roma: comitato quartiere IV Municipio, attraversamento pedonale è nostra battaglia non del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attraversamento pedonale in piazza Balsamo Crivelli è una battaglia dei comitati, il Pd non ha fatto nulla". È quanto dichiara, in una nota, Adriano Cedroni del Comitato di quartiere IV Municipio. "È deplorevole il tentativo da parte di un esponente del Pd del IV municipio di appropriarsi dei meriti per la realizzazione della messa in sicurezza di un attraversamento pedonale in piazza Balsamo Crivelli, sottraendolo di fatto ai residenti di Casal bruciato - aggiunge Cedroni -. Il capogruppo al IV municipio del Partito democratico attraverso un post sui social ed attraverso un articolo di una nota testata giornalistica, dichiara di averne i meriti senza mostrare alcuna documentazione come invece ha fatto il Comitato dei genitori scuole Casal Bruciato attraverso la vicepresidente Silvia Tancredi e come ha fatto l'Agenzia di quartiere di Casal Bruciato attraverso la Presidente Claudia Spaziani. Apprendendo - spiega - dell'esistenza di fondi solo per alcuni quartieri e non per Casal bruciato, per il rifacimento stradale e marciapiedi del municipio, fu inviata una prima mail agli uffici tecnici del IV municipio per segnalare la necessità della messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale ancor prima che si verificasse il primo investimento, di seguito dopo 60 giorni fu inviata una diffida all'assessore Mariotti per sollecitare, contestualmente fu avviata una petizione on-Line che raccolse più di duecento firme da parte dei residenti, per terminare un esposto consegnato alla procura della repubblica. Questo l'impegno ed il percorso seguito dagli abitanti di Casal bruciato che ora si vedono privati dei loro meriti", conclude Cedroni. (Com)