Bielorussia: ministero Esteri Mosca, arresto 33 russi "provocazione di uno Stato terzo"

- L'arresto di oltre 30 cittadini russi in Bielorussia è "una provocazione orchestrata da un paese terzo". Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, tornando sulla vicenda dell'arresto di fine luglio in vista del voto di domani per le elezioni presidenziali in Bielorussia. Secondo la portavoce di Mosca, la vicenda dell'arresto dei 33 cittadini russi "è stata presentata quasi come un'operazione speciale della parte russa per destabilizzare la situazione nel paese vicino", mentre "è emerso che è stata una provocazione da parte di uno stato terzo, come sta ora diventando chiaro sulla base dei fatti". Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto intanto ieri un colloquio telefonico con l'omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko nel quale si è discusso anche del recente arresto di un gruppo di cittadini russi in Bielorussia. I due capi dello Stato, secondo quanto riportato dal Cremlino in una nota, hanno sottolineato l'esigenza di determinare "le ragioni reali dell'attuale situazione, trovare i responsabili e portarli davanti alla giustizia". Putin ha inoltre ribadito l'importanza di mantenere rapporti "fraterni" tra Russia e Bielorussia. (segue) (Rum)