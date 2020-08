Decreto Agosto: Spessotto (M5s), grazie a noi trasporto pubblico locale a Venezia potrà essere totalmente elettrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arianna Spessotto, deputata veneziana del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti a Montecitorio, osserva: "Grazie al M5s, con il decreto legge Agosto portiamo a casa una grande vittoria di civiltà per Venezia: con una norma inserita nel decreto che riprende il testo della mia proposta di legge, Venezia potrà finalmente avere mezzi del trasporto pubblico totalmente elettrici, anche da idrogeno. E' un tema - continua la parlamentare in una nota - su cui mi sono fortemente battuta in questi anni con la presentazione di numerosi emendamenti ed una proposta di legge, per modificare l'assurda normativa che fino ad oggi imponeva che i mezzi del trasporto pubblico in laguna di Venezia dovessero avere obbligatoriamente a bordo un motore endotermico". Spessotto aggiunge: "Grazie a questa misura potremmo avere mezzi del trasporto pubblico ad impatto quasi nullo: nessuna emissione inquinante, meno rumore e, speriamo, anche minore moto ondoso. Era un problema che gli artigiani e le aziende locali ci avevano posto da tempo, addirittura alcuni con i mezzi elettrici fermi in cantiere da anni proprio per questo gap normativo che noi oggi - conclude l'esponente pentastellata -, grazie ad un ottimo lavoro di squadra con i nostri ministri, abbiamo finalmente sanato". (Com)