Roma: Fd'I, no a chiusura ristoranti stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Intendiamo portare all'attenzione della Regione Lazio e del Comune di Roma la decisione della società Grandi stazioni di non rinnovare il contratto degli esercizi di ristorazione del gruppo Cremonini alla stazione Termini, in scadenza il 30 settembre". E' quanto dichiarano, in una nota, Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio, Andrea de Priamo, capogruppo di Fd'I in Assemblea capitolina e Stefano Tozzi, capogruppo di Fd'I in I Municipio. "A nostro avviso è necessario istituire un tavolo tra Istituzioni locali, ministero dei Trasporti, imprese coinvolte e sindacati per trovare una mediazione, nell'interesse dei circa 150 dipendenti che, stante la forte contrazione dell'attività di ristorazione, causa Covid-19, avranno poche probabilità di essere assunti altrove o di essere riassorbiti in altri esercizi dell'azienda - aggiungono gli esponenti di Fd'I -. Il maggiore terminal ferroviario della Capitale non deve essere privato dei suoi storici ambienti ristorante, che da mezzo secolo accolgono e rifocillano viaggiatori in arrivo e in partenza e offrono l'opportunità di una pausa pranzo a chi lavora nella zona. Ma oltre l'esigenza di garantire un servizio che non può mancare in un contesto urbano dove transitano ogni giorno migliaia di passeggeri e pendolari, tenere aperti quei locali con personale attivo e presenza della vigilanza, significa disporre di un efficace deterrente al degrado, che facilmente potrebbe prodursi nelle ore serali e notturne in quella zona 'difficile' della città".(Com)