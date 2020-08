Libano: Turchia offre l'uso del porto di Mersin dopo l'esplosione a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha offerto alle autorità libanesi l'uso del porto turco di Mersin e dei suoi magazzini fino a quando non ripristinerà il porto di Beirut. Lo ha detto oggi il vicepresidente turco, Fuat Oktay. Il porto di Beirut è stato spazzato via questa settimana da una forte esplosione, portando al collasso un paese che fa affidamento sul porto per le importazioni di quasi tutte le merci. "Siamo pronti a offrire al Libano l'uso del porto di Mersin fino a quando non ricostruirà il proprio porto ... Dopo che le merci arrivano a Mersin possono essere spedite in Libano con piccole navi", ha detto Oktay. Il vicepresidente turco ha detto che la Turchia è pronta a fornire al Libano forniture mediche e alimentari e aiutarlo a ricostruire il porto.(Res)