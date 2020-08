Decreto Agosto: Carfagna (FI), solo interventi tampone, non serve a ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, dichiara che "il decreto legge Agosto replica lo schema già seguito da marzo in poi: misure a deficit, bonus parziali, interventi tampone. Se i primi provvedimenti erano giustificati dal tentativo di congelare la situazione economica ed occupazionale per il tempo del lockdown - continua la parlamentare in una nota -, il provvedimento di agosto sembra un modo di rimandare a data da destinarsi il nodo della ripresa e della crescita. Congelare ulteriormente i licenziamenti purtroppo non salva miracolosamente i posti di lavoro, né basteranno le decontribuzioni e i bonus settoriali. Occorre un piano stabile di riduzione fiscale, di investimenti in infrastrutture e capitale umano. Ma di questo, purtroppo", conclude l'esponente di FI, "il governo nemmeno discute". (Com)