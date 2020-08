Georgia: premier Gakharia, integrazione Nato necessaria per ripristino integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le accuse e le speculazioni la Georgia è riuscita a rafforzare le sue partnership strategiche ed è ora del tutto pronta ad entrare nella Nato. Lo ha dichiarato il premier georgiano, Giorgi Gakharia. Secondo il capo del governo di Tbilisi, le partnership con la Nato, con gli Usa e con l'Ue "non sono in pericolo", al contrario "questi rapporti strategici negli ultimi anni si sono sviluppati come mai prima". "Centreremo l'obiettivo di entrare nella Nato e tutti dovrebbero sapere che l'integrazione euro-atlantica della Georgia e il suo sviluppo pacifico sono una precondizioni necessaria per ripristinare l'integrità territoriale del paese", ha sottolineato Gakharia. (Res)