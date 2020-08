Fase 3: M5s su super bonus, raggiunto grande traguardo per economia e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati delle commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera osservano che "con la circolare dell'Agenzia delle entrate si completa oggi il percorso per dare piena attuazione al super bonus al 110 per cento, una misura decisamente innovativa in grado di dare grande slancio all'economia italiana, sostenendo in particolare il settore delle costruzioni, e di imprimere una svolta 'green' al Paese. La circolare, nello specifico - continuano i parlamentari in una nota congiunta -, approva il modello che consente di cedere a terzi il credito di imposta del super bonus. E' una vittoria di tutto il M5s e in particolare del nostro ministro Patuanelli, che ha perseguito questo risultato con grande determinazione". Gli esponenti pentastellati aggiungono: "Fino al 31 dicembre 2021 i cittadini che effettueranno interventi di efficientamento energetico e adeguamento antisismico potranno farlo praticamente a costo zero, avvantaggiando anche le aziende del settore, danneggiate dalla crisi. Oggi - concludono i parlamentari del Movimento cinque stelle - festeggiamo un grande traguardo per l'economia e per l'ambiente". (Com)